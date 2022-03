Mit einem deutlichen Kursplus führt der Versorger Uniper den MDAX am Montag an. Seit dem Tief Anfang der vergangenen Woche hat die Aktie damit bereits 35 Prozent gewonnen. Angesichts der Russland-Sanktionen bleibt zwar weiterhin viel Unsicherheit im Markt, doch es besteht auch Hoffnung.Eine mögliche Annäherung im Ukraine-Krieg, die dem gesamten Markt zu Wochenbeginn Auftrieb verleiht, wäre gerade für Uniper besonders zu begrüßen. Der Konzern ist so stark von den Russland-Sanktionen betroffen wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...