ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland ist nach eigenen Angaben bereit noch mehr Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Dies sagte am Montag der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch. Wie das Büro des griechischen Premiers weiter mitteilte, habe sich Mitsotakis besorgt über die humanitäre Lage in den von russischen Truppen belagerten Städten der Ukraine - allen voran Mariupol - geäußert. Im Umkreis dieser belagerten ukrainischen Hafenstadt leben rund 100 000 Ukrainer griechischer Herkunft.

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind in Griechenland 9304 ukrainische Kriegsflüchtlinge eingetroffen. Darunter seien gut 3000 Minderjährige, teilte das griechische Bürgerschutzministerium am Montag mit. Athen gewährt allen Flüchtlingen aus der Ukraine wie die anderen EU-Staaten unbürokratisch für die nächsten zwölf Monate eine Sozialversicherungs- und Steuernummer.

Griechenland verfügt nach Angaben des Migrationsministeriums seit den Zeiten der Flüchtlingskrise des Syrienkriegs über Flüchtlingslager mit einer Aufnahmekapazität für 60 000 Menschen. 30 000 Plätze davon seien derzeit frei. Zahlreiche Ukrainer sind jedoch bereits bei Verwandten und Freunden untergekommen. In Griechenland leben zahlreiche Ukrainer, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach Griechenland emigriert waren.

Der Status der ethnischen Griechen in der Ukraine ist vergleichbar mit dem von Russlanddeutschen. Die Menschen haben zwar die ukrainische Staatsbürgerschaft, aber griechische Wurzeln. Sie können deshalb jederzeit die griechische Staatsbürgerschaft erhalten und nach Griechenland ziehen./tt/DP/eas