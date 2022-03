Die Biden-Administration will eine Durchführungsverordnung für Kryptowährungen veröffentlichen. Es wird erwartet, dass das regulatorische Vakuum sich auflösen wird und die Regierung ein Gleichgewicht zwischen der Förderung verantwortungsvoller Innovation und der Bewältigung potenzieller Risiken für Verbraucher und das Finanzsystem im Allgemeinen schafft. Ein entsprechender Rechtsrahmen ebnet den Weg für die Kryptowährung zu einer weitreichenden Adaption, etwa auf Unternehmensebene oder als Anlageklasse insgesamt. Die Krypto-Devise arbeitet ähnlich wie im Sommer 2021 an einer Bodenbildung nach heftigem Einbruch. Danach folgte die bekannte Rally auf neue Rekordkurse.



