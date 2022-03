Mit Top-Aktien in Zeiten der Inflation einen Ausgleich kreieren? Möglich. Je nachdem, was man sucht, existieren sogar mehrere Möglichkeiten. Günstige Outperformer, wachstumsstarke Aktien oder Unternehmen mit einer soliden Preissetzungsmacht. Einige Dinge funktionieren, wenn man jetzt langfristig sein Vermögen schützen möchte. Die Aktien der Münchener Rück (WKN: 843002), von Coca-Cola (WKN: 850663) und Hormel Foods (WKN: 850875) können einen passenden Ausgleich kreieren. Deshalb verdienen sie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...