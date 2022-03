Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft den Westen erneut auf, den Luftraum über der Ukraine zu schliessen.Kiew - Das russische Militär in der Ukraine bereitet nach ukrainischen Angaben Offensiven auf mehrere Städte vor. Am 19. Tag der russischen Invasion waren zugleich weitere Verhandlungen in einem Online-Format geplant. In Russland ist Instagram seit Montag blockiert. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten...

Den vollständigen Artikel lesen ...