Berlin (ots) -"Ich hab Rücken!" - wer hat das noch nicht gehört oder auch selbst gesagt? Schließlich ist Rückenschmerz die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland. Anlässlich des diesjährigen Tages der Rückengesundheit am 15. März ruft die Deutsche Rentenversicherung Bund dazu auf, Rückenbeschwerden nicht zu ignorieren oder zu spät anzugehen. "Die meisten Rückenprobleme sind mit vermehrter und vor allem richtiger Bewegung zu lindern. Nehmen Sie die Präventionsangebote der Deutschen Rentenversicherung rechtzeitig wahr", fordert Hans-Werner Veen, alternierender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Bund.Rückenschmerzen können körperliche aber auch psychische Ursachen haben - oft beeinflussen sich diese Faktoren sogar gegenseitig. Am häufigsten sind Rückenschmerzen die Folge von Muskelverspannungen aufgrund von Fehlhaltungen, einseitigen Belastungen, die oft auch berufsbedingt sind, und von mangelnder Bewegung.Hilfe bietet das Präventionsprogramm der Deutschen Rentenversicherung Bund: RV Fit. Wer erste Zipperlein am Rücken verspürt, aber nicht ernsthaft erkrankt ist, kann sich für das kostenlose Programm anmelden. Die Bedingung: Mitmachen kann, wer aktiv berufstätig und seit mindestens sechs Monaten in Arbeit ist. Am Anfang steht eine mehrtägige Startphase, die auch Rückenkurse in einer von zahlreichen Einrichtungen im ganzen Land anbietet. Nach diesem intensiven Start folgen mehrere Monate berufsbegleitendes Training, erst unter Anleitung in der Gruppe, später werden die Übungen selbstständig weitergeführt. Abgerundet wird das Programm durch eine Auffrischungsphase. Das Präventionsprogramm RV Fit enthält Übungen für richtige Bewegung, Ratschläge für gesunde Ernährung und Tipps für den Umgang mit Stress. Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, für die ganztägige Start- und Auffrischungsphase ihre Beschäftigten bei voller Lohnfortzahlung freizustellen."Steigende Anforderungen im Beruf - körperlich wie psychisch - lassen viele Menschen daran zweifeln, dass sie bis ins Rentenalter und darüber hinaus noch gesund leben können. Jede und jeder kann aber selbst etwas tun, um sich ganzheitlich fit zu halten, und wir bieten mit RV Fit die passende Unterstützung an", sagt Veen. "Für einen gesunden Rücken ist es wichtig, dass wir zunächst in Bewegung kommen und dann auch in Bewegung bleiben. Die Mühe lohnt sich."