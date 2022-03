Enercon hat nach eigenen Angaben die Marke von 25 GW Windenergieleistung in Deutschland überschritten. Das entspricht etwa der Leistung von 25 Kohlekraftwerken. Von seiner Gründung im Jahr 1984 bis Ende 2021 hat Enercon insgesamt 13.549 Windenergie-Anlagen in Deutschland installiert. Laut Auswertungen der Fachagentur Windenergie an Land hatte das Unternehmen im Februar 2022 einen Marktanteil von 35,2 Prozent. Deutschland ist dabei der wichtigste Kernmarkt in Mittel- und Nordeuropa. Das Ziel sei ...

