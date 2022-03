Begehrte Erzeuger wie Louis Roederer Cristal, Domaine Meo-Camuzet und Domaine Dujac bieten jede Menge Weine mit einem anfänglichen Vorauktionswert von 100.000 US-Dollar zur Versteigerung an

Jede verkaufte Flasche beinhaltet Zugang zu einem exklusiven NFT, das Authentizität, Besitzgeschichte, Jahrgang, Lage des Weinbergs, Rebsorte und mehr bestätigt

LONDON, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltbesten Weinproduzenten reagieren auf innovative Weise auf die humanitäre Krise in der Ukraine. Crurated (http://www.crurated.com/), die in London ansässige Weingemeinschaft für Mitglieder, die Weinliebhaber mit Erzeugern von Weltklasse zusammenbringt, hat angekündigt, dass sie die Woche vom 14. bis 20. März 2022 der All Heart Auction widmet, einer Online-Veranstaltung, bei der seltene Weine von weltbekannten Erzeugern versteigert werden, um die humanitären Bedürfnisse des ukrainischen Volkes zu unterstützen. Zu den ausgewählten Erzeugern, die Weine für die Auktion spenden, gehören unter anderem Louis Roederer Cristal, Domaine Meo-Camuzet und Domaine Dujac. Der Anfangswert der mehr als 250 Flaschen Wein vor der Auktion beläuft sich auf 100.000 US-Dollar. Eine vollständige Liste aller teilnehmenden Erzeuger finden Sie unten.

Mitglieder und Nichtmitglieder sind gleichermaßen aufgefordert, sich zu beteiligen und Gebote abzugeben. Interessierte Bieter werden gebeten, sich für ein Konto auf folgender Website zu registrieren: www.crurated.com (http://www.crurated.com/). Nichtmitglieder können sich für eine kostenlose Explorer-Mitgliedschaft anmelden, die es jedem ermöglicht, Gebote auf der Crurated-Plattform abzugeben und an der Spendenaktion teilzunehmen.

100 % der durch die Auktion gesammelten Gelder werden an das Rote Kreuz, Save The Children, UNHCR und UNICEF verteilt.

Das Team von Crurated hat außerdem eine einzigartige Plattform entwickelt, die Kunden bei jedem Kauf ein begleitendes NFT anbietet. Das NFT wird für immer in der Blockchain aufgezeichnet, verifiziert die Echtheit der Flasche und liefert andere wichtige Details, darunter Besitzgeschichte, Jahrgang, Lage des Weinbergs, Rebsorte und andere wichtige Einzelheiten. Die NFTs sind leicht zugänglich, indem Sie auf ein NFC- oder RFID-fähiges Telefon tippen. Darüber hinaus wird die Historie der Flasche auch immer dann über eine neue Blockchain-Aufzeichnung aktualisiert, wenn der Wein weiterverkauft und der Token von einem Kunden zum anderen verschoben wird. Das Unternehmen verwendet Technologie von Polygon für NFTs und Blockchain.

"Es war erstaunlich zu sehen, wie sich die Welt vereint, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Unsere Auktionsinitiative repräsentiert meine Einstellung zu Wein und seiner Fähigkeit, der Welt ein so großzügiges Geschenk zu machen", so Alfonso de Gaetano, Gründer von Crurated. "Unsere Plattform ist auch perfekt für diese Initiative geeignet, da wir jeder Flasche, die in unser Lager gebracht und auf die Plattform geladen wird, automatisch ein NFT zuweisen. Wir erwarten eine spannende Auktion mit großzügigen Spendern, die mithelfen, die humanitäre Krise abzumildern."

"Wir haben seit mehr als 20 Jahren eine besondere Verbindung zur Ukraine und haben bereits eine Wohltätigkeitsveranstaltung gesponsert, um jungen Tänzern und ihren Familien in Lviv zu helfen. Wir haben auch Spenden für das Kinderkrankenhaus in Lviv gesammelt", so Jean-Nicolas und Nathalie Méo von Meo-Camuzet. "Einige der Kinder, die wir in den Sommerferien zu Hause hatten, sind wahrscheinlich alt genug, um jetzt zu kämpfen, und uns schaudert bei dem Gedanken, dass sie in diesen Krieg verwickelt sein könnten. Wir hoffen, dass die ganz besonderen Weine, die wir für die Auktion gespendet haben, einen angemessenen Anklang finden und dazu beitragen, die Bedürfnisse der ukrainischen Zivilbevölkerung zu unterstützen."

Weitere Winzer von Weltklasse, die an der Auktion teilnehmen, sind: Larmandier-Bernier, Pascal Agrapart, Pierre Pe´ters, Suenen, Bérêche & Fils, Doyard, Moussé Fils, Salon, Vilmart & Cie, Billecart-Salmon, Geoffroy, Pierre-Yves Colin-Morey, Caroline Colin-Morey, Robert Groffier Père & Fils, Georges Mugneret-Gibourg, Arnaud Baillot, Duroché, Fourrier, Denis Mortet, Dujac, Chateau Pavie, Tenuta Sette Ponti, Ceretto, Massolino, Poderi Aldo Conterno, Grattamacco, Casanova di Neri, Ciacci Piccolomini d'Aragona, Bartolo Mascarello, Biondi Santi, Argiano, Mascarello Giuseppe e Figlio, Il Marroneto, Giacomo Conterno, Montevertine, Tenuta di Trinoro, Elio Altare, Fontanafredda, Borgogno und Roberto Voerzio.

Über Crurated

Crurated wurde 2021 mit Schwerpunkt auf Frankreich und Italien gegründet und ist eine auf Mitgliedschaft basierende Weingemeinschaft, die Kenner mit Erzeugern von Weltklasse zusammenbringt. Ein Team von Spezialisten bietet personalisierte Dienstleistungen und authentische Erlebnisse, während der nahtlose Logistikservice von Crurated dank sicherer Weinkellerlagerung und innovativer Blockchain-Technologie Qualität und Herkunft garantiert. Weitere Informationen zu Crurated finden Sie unter crurated.com.

