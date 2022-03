DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.212,50 +0,3% -11,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.236,00 -0,4% -18,9% Euro-Stoxx-50 3.726,60 +1,1% -13,3% Stoxx-50 3.504,00 +0,4% -8,2% DAX 13.879,41 +1,8% -12,6% FTSE 7.162,48 +0,1% -3,1% CAC 6.318,18 +0,9% -11,7% Nikkei-225 25.307,85 +0,6% -12,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 161,78 -0,66 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,33 +0,09 +0,51 US-Rendite 10 J. 2,07 +0,07 +0,56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,86 109,33 -5,0% -5,47 +39,5% Brent/ICE 107,24 112,67 -4,8% -5,43 +39,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.963,52 1.980,94 -0,9% -17,42 +7,3% Silber (Spot) 25,28 25,67 -1,5% -0,39 +8,4% Platin (Spot) 1.046,05 1.074,80 -2,7% -28,75 +7,8% Kupfer-Future 4,50 4,62 -2,5% -0,12 +0,8%

Mit der Hoffnung auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine zeigten sich die Ölpreise mit kräftigen Abgaben. Vor diesem Hintergrund ging es auch für den "sicheren Hafen" Gold leicht nach unten.

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnet sich zum Start in die neue Woche eine vorsichtig optimistische Stimmung ab. Mit Blick auf den Ukrainekrieg setzen Anleger darauf, dass weitere Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine Fortschritte bringen. Indessen hat Russland seine Angriffe über das Wochenende und auch am Montag unvermindert fortgesetzt. Neben der politischen Großwetterlage blicken die Anleger auch schon auf die US-Notenbanksitzung, deren Ergebnis am Mittwoch bekannt gegeben wird. Am Markt wird weithin erwartet, dass die Fed dann erstmals seit 2018 die Zinsen erhöhen wird. Ein Zinsschritt um 25 Basispunkte gilt nach Auffassung von Marktbeobachtern als eingepreist. Nicht zuletzt rückt auch das Thema Corona wieder in den Vordergrund, nachdem in China wegen steigender Fallzahlen in einigen Städten neue Lockdowns angeordnet wurden. Im vorbörslichen Handel stehen Aktien chinesischer Unternehmen unter Druck. Alibaba fallen um 4,7 Prozent, Bilibili um 9,7 Prozent, JD.com um 5,1 Prozent, Pinduoduo um 7,8 Prozent und Xpeng um 7,4 Prozent. Neben den jüngsten Lockdowns in China belastet weiter die Drohung der US-Behörden, die Börsennotierung chinesischer Unternehmen in den USA zu beenden, sollten diese sich nicht an die dort geltenden Rechnungslegungsvorschriften halten.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - "Die diplomatischen Annäherungen zwischen Russland und der Ukraine sorgen für einen positiven Handelsstart in die neue Woche", sagt Jürgen Molnar von Robomarkets. Eine nachhaltige Beruhigung der Märkte hänge aber davon ab, dass dem Willen zu einer diplomatischen Lösung auch ein Ende der Kampfhandlungen folge. Die steigende Risikobereitschaft treibt auch die Zinsen wieder nach oben, und das hilft vor allem den Banken. Deren Stoxx-Branchenindex steigt um 3,1 Prozent. Im DAX führen Deutsche Bank den Aufschwung mit einem Plus von 9 Prozent an, gefolgt von VW, die 6,3 Prozent gewinnen. Damit profitieren VW von guten Geschäftszahlen, die am Freitag nach Handelsende bekannt wurden. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien ist Tagesgewinner, er steigt um 4,6 Prozent. Auf der anderen Seite fallen Delivery Hero und Hellofresh um jeweils 3,9 Prozent. "Die Investmentstory ist einfach durch", sagt ein Händler. Der Markt sei im aktuellen Umfeld mit der Erwartung eines steigenden Zinspfades nicht mehr bereit, für weit in der Zukunft erwartete Gewinne zu bezahlen. Just Eat Takeaway verlieren vor dem gleichen Hintergrund über 7 Prozent und Deliveroo in London 1,3 Prozent. Überwiegend positiv sind die Kommentare zu den Zahlen von Deutz (+7,1%). Dass der Ausblick angesichts des Ukrainekrieges vorsichtig ausfalle, sei nur realistisch, aber nicht belastend. Der Finanzdienstleister Hypoport (-4,9%) hat seinen Umsatz im vierten Quartal stärker gesteigert als zunächst erwartet und stellt für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht. Telecom Italia legen um 6,3 Prozent zu. Nach der Übernahmeofferte durch KKR führt das Unternehmen nun formale Gespräche mit dem US-Investor mit dem Ziel, den Wert für die Aktionäre zu maximieren, auch im Blick auf andere potenziell interessierte Parteien.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo,8:28 Fr,17:31 % YTD EUR/USD 1,0946 +0,2% 1,0924 1,0938 -3,7% EUR/JPY 129,14 +0,6% 128,62 128,10 -1,3% EUR/CHF 1,0241 +0,3% 1,0220 1,0212 -1,3% EUR/GBP 0,8405 +0,3% 0,8379 0,8375 +0,0% USD/JPY 117,96 +0,4% 117,80 117,11 +2,5% GBP/USD 1,3024 -0,1% 1,3022 1,3063 -3,8% USD/CNH (Offshore) 6,3818 +0,3% 6,3675 6,3531 +0,4% Bitcoin BTC/USD 38.923,26 +3,2% 38.620,65 38.747,71 -15,8%

Mit der steigenden Risikobereitschaft der Anleger sind Fluchtwährungen wie Dollar und Yen nicht gefragt. Der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Leicht stützend wirkten Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges. Doch sind die Hoffnungen auf eine baldige Lösung gering, zumal die Kampfhandlungen in der Ukraine unvermindert weiter gingen. Zudem waren die Blicke auf den Mittwoch und die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Kräftige Verluste verbuchten die Börsen in China. Zum einen belasteten weiter Sorgen vor verschärften regulatorischen Kontrollen der USA gegen dort börsennotierte chinesische Unternehmen. Der Technologiesektor in Hongkong fiel um rund 5 Prozent. Daneben rückte in China wieder die Coronavirus-Pandemie in den Fokus. Das Land verzeichnete zuletzt die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Februar 2020. In Australien waren erneut die Bankenwerte gesucht. Die australische Notenbank hatte in der vergangenen Woche eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Der Finanzsektor legte um 2,5 Prozent zu. Für die Aktien von National Australia Bank, Westpac, Commonwealth Bank of Australia und ANZ ging es zwischen 1,5 und 2,8 Prozent aufwärts. Im Versicherungssektor kletterten QBE Insurance, IAG und Suncorp um 2,3 bis 3,2 Prozent, da die Regenfälle nachließen, die in den vergangenen Wochen große Teile der Ostküste Australiens überschwemmt und für massive Schäden gesorgt hatten.

CREDIT

Die Spreads am europäischen Kreditmarkt kommen zum Wochenbeginn zurück. "Am Markt scheinen viele Safe-Haven-Fluchtbewegungen zurückgeführt zu werden", sagt ein Händler. Die diplomatischen Annäherungen zwischen Russland und der Ukraine sorgten für eine bessere Stimmung. Der Markt hänge weiter an der Entwicklung im Ukraine-Krieg.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FRAPORT

bekommt im Herbst eine neue Personalvorständin. Der Aufsichtsrat hat Julia Kranenberg am Montag als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bestellt.

TALANX

hält an ihrem Ausblick für das Gesamtjahr fest. Der Ukraine-Krieg zeichne sich als Unsicherheitsfaktor für das laufende Geschäftsjahr ab, teilte der Versicherungskonzern bei der Vorlage der vollständigen Zahlen für 2021 mit. Für eine Abschätzung der möglichen Auswirkungen sei es derzeit noch zu früh.

TEAMVIEWER

will seine Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) ändern. Der Aufsichtsrat hat die Umwandlung in die neue Rechtsform in seiner Sitzung am 11. März bereits abgesegnet, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktionäre der Teamviewer AG werden im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai darüber abstimmen.

LEONI

hat aufgrund der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine den Ausblick für das laufende Jahr gesenkt. "Leoni erwartet aus heutiger Sicht aufgrund des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen im Jahr 2022 einen niedrigeren Umsatz, ein niedrigeres EBIT vor Sondereffekten und einen niedrigeren Free Cashflow im Vergleich zu der bisherigen Prognose", heißt es in einer Mitteilung.

VOLKSWAGEN / FORD

Ford wird ein weiteres Modell in Europa auf Basis des Elektrobaukastens MEB von Volkswagen (VW) produzieren. Wie VW mitteilte, wird Ford das geplante MEB-Volumen damit auf 1,2 Millionen Einheiten über die Laufzeit von sechs Jahren verdoppeln. Das erste Modell von Ford auf Basis des MEB wird ein vollelektrisches Crossover sein, das ab 2023 in Köln vom Band laufen soll. Ursprünglich hatte Ford mit nur einem Modell auf MEB-Basis und einem Gesamtvolumen von rund 600.000 Einheiten geplant. Zum zweiten geplanten Modell hat das Unternehmen noch keine detaillierten Angaben gemacht.

STREIKS LUFTSICHERHEITSBRANCHE

March 14, 2022 07:56 ET (11:56 GMT)

Die Gewerkschaft verdi versucht vor den in dieser Woche erneut anstehenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) den Druck zu erhöhen. Für Dienstag ruft die Gewerkschaft nun auch zum Streik am Frankfurter und am Hamburger Flughafen auf.

ATLAS COPCO

kauft die Pumpenhersteller Lewa mit Sitz in Deutschland und Geveke in den Niederlanden für insgesamt 670 Millionen Euro. Die Akquisitionen werden mit Barmitteln des Konzerns finanziert und unterliegen der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, teilte Altas Copco mit. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet.

EDF

rechnet im laufenden Jahr wegen der Strompreisdeckelung in Frankreich und einer geringeren Atomstromproduktion mit einer stärkeren Ergebnisbelastung als zunächst prognostiziert

SANOFI

hat in einer Brustkrebs-Studie einen Rückschlag erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde in einer Phase-2-Studie mit Amcenestrant, einem Medikamentenkandidaten zum selektiven Östrogenabbau (SERD), der primäre Endpunkt, nicht erreicht.

RIO TINTO

will das Kupfer-Gold-Bergbauprojekt Oyu Tolgoi in der Mongolei in die eigenen Hände nehmen. Wie die Rio Tinto plc mitteilte, hat sie ein Übernahmeangebot für die ausstehenden 49 Prozent an der Turquoise Hill Resources Ltd unterbreitet, der Holdinggesellschaft des Projekts. Der Konzern bietet rund 2,7 Milliarden US-Dollar.

TELECOM ITALIA

führt nach der Übernahmeofferte durch KKR nun formale Gespräche mit dem US-Investor. Das teilte der Konzern am Wochenende mit. KKR hatte angeboten, Telecom Italia für rund 10,8 Milliarden Euro zu übernehmen.

TENCENT

könnte die straffere Regulierung von Fintech-Plattformen durch Peking womöglich bald zu spüren bekommen. Laut informierten Personen könnte die Tencent Holdings Ltd eine Strafe in Rekordhöhe wegen der Verletzung bestimmter Zentralbankvorschriften durch seine Bezahl-App Wechat Pay erhalten.

