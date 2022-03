Vancouver (British Columbia), 14. März 2022. Libero Copper & Gold Corporation (TSX-V: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich, die Ernennung von Matthew Wunder zum Vice President Exploration bekannt zu geben. Herr Wunder ist ein professioneller Geologe und besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Geologie von der Western University in London in Ontario. Er kann eine Erfahrung von über 30 Jahren in der internationalen Explorations- und Bergbaubranche vorweisen, einschließlich 15 Jahre bei Noranda und über 15 Jahre als leitender Angestellter bei mehreren kleinen und mittleren Bergbauunternehmen. Er verfügt über beträchtliche Erfahrung bei der Arbeit an und der Bewertung von unterschiedlichen intrusionsbezogenen Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen in den gesamten Kordilleren, von Alaska bis ins südliche Peru, war an großen Projekten wie der Exploration der Porphyr-Skarn-Lagerstätte Antamina in Peru vor deren Erschließung beteiligt und leitete erfolgreich mehrere bedeutsame Entdeckungen in Lateinamerika, die rasch in Produktion gebracht wurden.

Herr Wunder kann eine umfassende Erfahrung mit Erzlagerstättensystemen, Erzgrenzen und der Wirtschaftlichkeit von Erzlagerstätten vorweisen, war an zahlreichen F&Ü-Prüfungen in ganz Amerika beteiligt und wurde mit zusammen mit anderen dem Colin Spence Award for Excellence in Global Mineral Exploration ausgezeichnet.

"Ich kann nicht genug betonen, wie stolz ich darauf bin, Teil des Teams von Libero Copper zu sein, das weiterhin beträchtliche Talente anzieht. Herr Wunder ist eine großartige Ergänzung für das Team, zumal er noch mehr Erfahrung bei der Weiterentwicklung und Risikosenkung bedeutsamer Lagerstätten mittels eines strategischen regionalen Explorationsansatzes einbringt. Er kann eine umfassende Erfahrung mit dem gesamten Spektrum intrusionsbezogener Lagerstätten vorweisen, die bei der Weiterentwicklung aller Projekte von Libero Copper von unschätzbarem Wert sein werden, da sie sich nun auf oder nahe dem Pfad zur Wertschöpfung durch Explorationsbohrungen befinden", sagte President und CEO Ian Harris. "Herr Wunder trägt bereits zur Wertschöpfung der Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa bei, wo erst kürzlich nach zehn Jahren wieder mit Bohrungen begonnen wurde. Er unterstützt uns mit seinen Führungsqualitäten bei der Definition und Erweiterung der bestehenden Lagerstätte sowie bei der Festlegung unserer Explorationsstrategie unter Anwendung moderner Technologien, um das gesamte Potenzial der Region zu erschließen."

Libero Copper hat neuen Mitarbeitern, einschließlich Herrn Wunder, 625.000 Incentive-Optionen gewährt. Die Aktienoptionen können zu einem Preis von 0,50 $ ausgeübt werden und werden am 17. Februar 2027 verfallen. Die Incentive-Optionen wurden gemäß dem von den Aktionären genehmigten Aktienoptionsplan von Libero Copper gewährt und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange sowie den geltenden behördlichen Haltefristen.

Über Libero Copper & Gold

Libero Copper erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) und Big Bulk im "Golden Triangle" in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Putumayo (Kolumbien). Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

