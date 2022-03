14. März 2022, Vancouver, British Columbia - Traction Uranium Corp. (das "Unternehmen" oder "Traction") (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada, einschließlich seiner beiden erstklassigen Uranprojekte in der weltberühmten Region Athabasca, konzentriert, gibt mit Freude bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens zum Handel am OTCQB Venture Market ("OTCQB"), einer von der OTC Markets Group Inc. betriebenen US-Handelsplattform, zugelassen wurden.

Die Stammaktien des Unternehmens notieren im Marktsegment OTCQB unter dem Börsenkürzel "TRCTF", an der Frankfurter Wertpapierbörse ("FWB") unter dem Börsenkürzel "Z1K" und an der kanadischen Wertpapierbörse Canadian Securities Exchange ("CSE") unter dem Börsensymbol "TRAC".

"Gerade jetzt, wo wir mit der Umsetzung unseres Arbeitsprogramms 2022 in der Region Athabasca beginnen, ist dies ist ein essentieller Meilenstein für die Anleger von Traction", erklärt Chief Executive Officer Lester Esteban. "Dieser wichtige Schritt erleichtert allen Anlegern, sowohl den institutionellen Investoren als auch den Kleinanlegern in den Vereinigten Staaten, den Zugang zu unseren Aktien. Ich freue mich schon sehr darauf, diesen Investoren im Zuge der weiteren Erschließung und Exploration unserer Vorzeigekonzessionen unsere Arbeit im Uransektor näherzubringen."

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) ist im Bereich der Mineralexploration und der Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Für das Board of Directors

Faizaan Lalani

Director

Kontakt

Tel.: +1 604 425 2271

E-Mail: info@tractionuranium.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.

