Durch Automation verbessert die Incognito-Lösung das Kundenerlebnis und reduziert die "Truck Rolls" (Aussenden von Technikern)

Incognito Software Systems Inc., ein führender global aufgestellter Anbieter von Breitband-Orchestrierungs-Softwarelösungen für digitale Serviceprovider, gibt bekannt, dass Optima Italia S.p.A. mit der Digital Experience (DX) Solution von Incognito in Echtbetrieb ging, um das Kundenerlebnis zu optimieren. Dank Incognito kann Optima die Verwaltung aller Geräte in seinem Netzwerk zentralisieren und rationalisieren und so ein ununterbrochenes, hochwertiges Kundenerlebnis mittels einer Carrier-Grade-Lösung bereitstellen, die zusammen mit dem Netzwerk und Dienstleistungsangebot erweitert werden kann.

Als führender digitaler Serviceprovider in Italien bietet Optima ein integriertes Dienstleistungsangebot, darunter Strom, Gas, Mobilfunk und Internet für den Firmen- und Privatkundenmarkt an. Um einen bedeutenden und wachsenden Kundenstamm in allen Ballungszentren unterstützen zu können, benötigte Optima eine Lösung für die Skalierung des Geschäftsbetriebs, indem zeit- und arbeitsintensive manuelle Prozesse durch eine branchengekrönte Plattform ersetzt werden. Gestützt durch den vollwertigen, mit Broadband Forum konformen Auto Configuration Server (ACS) von Incognito, automatisiert die intelligente Digital-Experience-Plattform die Behebung von technischen Problemen, die sich auf die Servicequalität auswirken.

Im Zuge seiner Automatisierungsbemühungen entschied sich Optima für Incognito aufgrund der Kompetenz des Unternehmens, wenn es um die Verbesserung des Abonnentenerlebnisses, die Reduzierung von Betriebskosten und die Bereitstellung innovativer Dienstleistungen für das vernetzte Heim geht. "Es wurde schnell offensichtlich, dass Incognito eine großartige Plattform-Implementierung mit System-Echtbetrieb innerhalb weniger Wochen durchführen konnte", sagte Paolo Primiani, Netzwerk- und Toningenieur bei Optima Italia.

"Wir sind stolz, als Technologiepartner mit Optima Italia bei der Einführung seines Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzes für Breitbandanschlüsse im gesamten Servicegebiet des Unternehmens zusammenarbeiten zu dürfen", sagte Ricardo Gonzalez, Vice President Vertrieb bei Incognito. "Optima ist einer der führenden Breitband-Anbieter in Italien, der für sein Engagement für das Kundenerlebnis anerkannt ist. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Telekommunikationsbetreibern die Tools zu geben, die es ihnen ermöglichen, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, und wir freuen uns darauf, zum Erfolg von Optima beizutragen."

Die Digital Experience Solution (DX) ist eine branchengekrönte Plattform, die weltweit von führenden Breitband-Serviceprovidern eingesetzt wird, um das Internet der Dinge und Geräte am Kundenstandort (Customer Premise Equipment, CPE) mit der User Services Platform (USP TR-369) TR-069 von Broadband Forum und anderen Managementprotokollen zu verwalten und zu orchestrieren. Weitere Informationen über die Digital Experience Solution und das Angebot an Orchestrierungslösungen von Incognito finden Sie auf der Website www.incognito.com.

Über Incognito

Incognito Software Systems Inc. bietet Service-Orchestrierungs-Software und -Dienstleistungen an, die digitalen Serviceprovidern dabei helfen, die nächste Generation des Breitbanderlebnisses zu verwalten. Mehr als 200 Kunden weltweit, darunter Claro, Cox, Digicel, Globe und Orange, nutzen die Lösungen von Incognito, um die Einführung innovativer Breitbanddienste über Glasfaser, Kabel und feste Drahtlos-Technologien zu beschleunigen, während sie ein großartiges Kundenerlebnis bereitstellen. Das Unternehmen ist ein Bereich der Lumine Group, ein Portfolio von Constellation Software Inc., dem größten unabhängigen Softwareunternehmen in Kanada. Besuchen Sie www.incognito.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über Optima Italia

Optima Italia S.p.A. ist ein führendes italienisches Digitales Unternehmen, das sich auf die integrierte Bereitstellung von Energie (Strom und Gas) und Telekommunikationsdienstleistungen (Internet, Telefon und Mobilfunk) für den Firmen- und Privatkundenmarkt spezialisiert. Optima wurde 1999 von den Unternehmern Danilo Caruso und Alessio Matrone mit dem Ziel gegründet, ein Dienstleistungsunternehmen zu schaffen, welches das Leben von Familien und Unternehmen vereinfacht. Besuchen Sie www.optimaitalia.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

