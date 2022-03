‚Pretty Woman' am Kapitalmarkt: Medienkonzern Vivendi in den Händen eines ‚Corporate Raiders - von Claus Tumbrägel, nordIX Seit einiger Zeit beobachten wir die Entwicklung der Vivendi SE, der Muttergesellschaft der Universal Music Group. Der französische Medienkonzern befindet sich gerade in einem massiven Umbau. Hintergrund der Entwicklung sind die vom französischen Milliardär Vincent Bolloré angestoßenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...