Mineola, N.Y., 14. März 2022 (ots/PRNewswire) -Der Anbieter von Cybersecurity-Lösungen RevBits wurde bei den 18. jährlichen Globee Cyber Security Global Excellence Awards in einer Kategorie als Goldgewinner und in zwei weiteren als Silbergewinner ausgezeichnetRevBits gab bekannt, dass das Unternehmen bei den Globee Awards® 2022 für seine Privileged Access Management-Lösung mit Gold ausgezeichnet wurde. Mit den Globee Awards werden die weltweit besten Anbieter für ihre organisatorische Leistung, Technologie, Produkte, Dienstleistungen, Initiativen und vieles mehr ausgezeichnet.RevBits freut sich, in den folgenden Kategorien mit Gold ausgezeichnet zu werden:- Gold - Privilegierte Zugangskontrolle | Sicherheit & Management- RevBits Privileged Access ManagementSilber in der Kategorie "Privileged Access Control" erhielt ThycoticCentrify - Secret Server."Als Entwickler von Cybersicherheitssoftware konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden hochentwickelte und robuste Lösungen zur Verbesserung ihrer Sicherheitslage zu bieten", so David Schiffer, CEO. "Es ist sehr befriedigend, dass wir uns gegen Thycotic durchsetzen konnten, einen Branchenführer im PAM-Markt, der Berichten zufolge im letzten Jahr für 1,4 Mrd. USD übernommen wurde. Durch die Bemühungen unserer Entwicklungsteams und die von unserem CTO Mucteba Celik geleitete Technologie-Roadmap werden wir unsere Privileged Access Management-Lösung weiter verbessern und ausbauen, um unseren Kunden eine bessere Kontrolle zu bieten"nsere PAM-Lösung ist ein Schlüsselprodukt in unserer Suite von Unternehmenslösungen", sagt Mucteba Celik, CTO. "Der PAM-Markt ist hart umkämpft, und es ist eine große Ehre, vor Thycotic ausgezeichnet worden zu sein. "Unsere mehrjährigen Entwicklungsanstrengungen zielten darauf ab, eine der umfassendsten PAM-Lösungen auf dem Markt zu schaffen.""Thycotic behauptet zum Beispiel, die einzige PAM-Lösung für Unternehmen zu sein, die sowohl in der Cloud als auch vor Ort verfügbar ist. Als echte Unternehmenslösung war RevBits PAM von Anfang an sowohl in der Cloud als auch vor Ort verfügbar. Wir unterstützen Unternehmen, die es vorziehen, alle ihre Systeme vor Ort zu behalten, Unternehmen, die alles in der Cloud betreiben und Unternehmen, die eine hybride Umgebung haben. PAM ist eine grundlegende Sicherheitsanforderung für Unternehmen, und eine Lösung anzubieten, die mit den wachsenden Anforderungen des Kunden an die Zugangsverwaltung mitwachsen kann, war von Anfang an das Konzept des modularen Aufbaus unserer Lösungen."RevBits erhielt zusätzliche Anerkennung während der 18. jährlichen Globee Cyber Security Global Excellence Awards. Der Gold Award für RevBits Privileged Access Management wurde durch folgende Punkte ergänzt:- Silber - Unternehmen des Jahres | Sicherheitssoftware- Silber - Endpunktsicherheit | Täuschung, Schutz und Reaktion- RevBits und CTO Mucteba Celik- RevBits Endpoint Security & EDRÜber RevBitsRevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. Durch das Angebot mehrerer fortschrittlicher Sicherheitstools, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können, bietet RevBits Schutz vor den anspruchsvollsten Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, NY, mit Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA, London (England) und Antwerpen (Belgien). Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte www.revbits.com/aboutrevbits.Kontakt:Neal Hesterberg, (609) 516-2846,neal@revbits.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpgOriginal-Content von: RevBits LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143261/5170305