Die Durchführung von örtlich wechselnden kurzen Goldankaufaktionen verstößt gegen das Verbot des An- und Verkaufs von Gold und anderen Edelmetallen im Reisegewerbe. Das hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in einem aktuellen Urteil entschieden. Ein im An- und Verkauf von Metallen und Edelmetallen tätiges Unternehmen mit Sitz in Hildesheim führt mehrfach im Jahr sogenannte "Goldankaufaktionen" durch und nutzt dafür Räume anderer Gewerbetreibender ohne eigene feste Geschäftseinrichtung, ...

