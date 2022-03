PNE Aktie vom Aufbau eines Windanlagenportfolios hin zu einem "Clean Energy Solutions Provider". Eine interessante Erweiterung eines "Zukunftsunternehmens", dass sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Heute meldet die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) den Verkauf von zwei Photovoltaik-Projekten mit einer Nennleistung von insgesamt rund 280 Megawatt peak (MWp). In Rumänien wurde ein Projekt von rund 81 MWp in der Ortschaft Oradea bis zur Baureife entwickelt und dann verkauft. Bei dem zweiten Projekt handelt es sich um ein 199-MWp-Photovoltaikprojekt in einer frühen Entwicklungsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...