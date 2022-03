MAILAND/UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern von Silvio Berlusconi hat seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf mehr als ein Viertel der Aktien aufgestockt. Der italienische Hauptanteilseigner MediaForEurope , bis zum Herbst 2021 noch unter dem Namen Mediaset bekannt, teilte am Montag mit, "direkt und indirekt die Schwelle von 25 Prozent der Stimmrechte an der ProSiebenSat.1 Media SE durch Zukäufe von Anteilen auf dem Markt überschritten zu haben".

Der Konzern des früheren italienischen Ministerpräsidenten hatte zuletzt bereits mitgeteilt, eine langfristige Strategie zu verfolgen und weitere Stimmrechte an ProSiebenSat.1 haben zu wollen.

Berlusconi hatte seinen Medienkonzern Ende der 1970er Jahre gegründet. Im vorigen November wurde daraus die Holding MediaforEurope mit Sitz in Amsterdam, an deren Spitze ein jahrzehntelanger Vertrauter und Geschäftspartner sowie der Sohn Berlusconis stehen. Neben ProSiebenSat.1 gehören noch die italienische Mediaset zu 100 Prozent und Mediaset España zu knapp 56 Prozent zu dem Konzern.

In Deutschland steht man den Plänen des Politikers und Medienunternehmers, der seit Jahrzehnten auch wegen etlicher juristischer Querelen im Fokus steht, kritisch gegenüber.