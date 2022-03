Die CA Immo schüttet für 2021 keine Dividende aus. Der Vorstand habe heute nach eingehender Evaluierung beschlossen, der am 5. Mai 2022 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, von der bisherigen Dividendenpolitik abzuweichen und den gesamten Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 auf neue Rechnung vorzutragen, teilt die Immobilien-Gesellschaft mit. Hintergrund sei, dass aus dem zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2021 bereits Dividenden in Gesamthöhe von 3,50 Euro je Aktie ausgeschüttet wurden und im laufenden Geschäftsjahr am 15. März 2022 eine weitere Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie, eine sogenannte Superdividende, an die Aktionäre ausgeschüttet wurde. Insbesondere angesichts ...

