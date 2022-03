DJ PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: Bilanzgewinn 2021 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta032/14.03.2022/14:20) - 14.03.2022. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") hat heute nach eingehender Evaluierung beschlossen, der am 5. Mai 2022 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, von der bisherigen Dividendenpolitik abzuweichen und den gesamten Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.

Hintergrund dieser Entscheidung ist die Tatsache, dass aus dem zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn im Geschäftsjahr 2021 bereits Dividenden in Gesamthöhe von 3,50 EUR je Aktie ("Basisdividende" sowie "Basiszusatzdividende") ausgeschüttet wurden und im laufenden Geschäftsjahr am 15. März 2022 eine weitere Dividende in Höhe von 2,50 EUR je Aktie ("Superdividende") an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Insbesondere angesichts des aktuellen geopolitischen Umfelds und der erhöhten Unsicherheit und Volatilität an den Märkten ist für das Geschäftsjahr 2021 keine zusätzliche Dividendenzahlung geplant.

