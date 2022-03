Nach den deutlichen Verlusten in der vergangenen Handelswoche startet die Wall Street am Montag zunächst mit Gewinnen. Der Dow Jones steigt um 0,9 Prozent auf 33.229 Punkte. Für den S&P 500 geht es um 0,6 Prozent nach oben und für den Nasdaq Composite um 0,4 Prozent.In den USA erfolgte die Umstellung auf die Sommerzeit am Wochenende. Aus diesem Grund beginnt der Handel in New York für die kommenden 14 Tage jeweils schon um 14:30 Uhr unserer Zeit. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

