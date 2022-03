Düsseldorf / Oberhausen (ots) -Die Niederlassung Duisburg des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) wird nach Oberhausen in das historische Gebäudeensemble am Friedensplatz umziehen, in dem bislang das Polizeipräsidium der Stadt seinen Sitz hat. Zuvor hatte die Polizei bekanntgegeben, den aktuellen Standort des Präsidiums mit Blick auf die heutigen qualitativen und quantitativen Anforderungen an diese Liegenschaft in Oberhausen aufgeben zu wollen. In den nächsten Jahren soll für die rund 260 Beschäftigten der Duisburger BLB NRW-Niederlassung am Friedensplatz eine moderne Arbeitswelt entstehen, die auf die Bedürfnisse des Betriebs ausgerichtet ist.Das historische, für das Oberhausener Stadtbild prägende Gebäudeensemble am Friedensplatz bleibt damit im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen. "Wir erhalten dieses bedeutende Baudenkmal für die Öffentlichkeit und setzen von dort aus bauliche Impulse für die Region", erklärt Gabriele Willems, Geschäftsführerin des BLB NRW die Entscheidung. Die Immobilie am Friedensplatz wird in den kommenden Jahren weiter saniert und anschließend für die neue Nutzung hergerichtet. In den letzten Jahren waren dort bereits, etwa an Fassade und Dach, Maßnahmen durchgeführt worden, die dem Erhalt der Gebäudesubstanz und dem Denkmalschutz dienen.Moderne Arbeitswelten in bester LageAn dem historischen Standort sollen moderne Arbeitsplätze entstehen und eine Arbeitswelt der Zukunft geschaffen werden, die optimal auf die Anforderungen und das Kerngeschäft des BLB NRW als landeseigenem Immobilienbetrieb zugeschnitten sind. "Was wir hier entstehen lassen, soll Vorbildcharakter für das Arbeiten der Zukunft haben", erklärt Willems die nächsten Schritte.Oberhausen liegt als neuer Standort strategisch günstig: Die Stadt befindet sich mitten im Zuständigkeitsbereich der Niederlassung, der die Region Niederrhein und das westliche Ruhrgebiet umfasst. Die Niederlassung stellt dem Land fast 1,3 Millionen Quadratmeter Mietfläche zur Verfügung und betreut zurzeit rund 1.400 Projekte mit einem jährlichen Bauvolumen von etwa 80 Millionen Euro. Innerhalb von Oberhausen ist der Friedensplatz mit seiner zentralen Lage zudem optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.Historischer Gebäudebestand nachhaltig genutztAuch Nachhaltigkeitsaspekte spielen bei der Entscheidung für den Friedensplatz eine Rolle. Mit dem Umzug nach Oberhausen wird ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem BLB NRW-Bestand weiter genutzt und so Ressourcen geschont. Nach dem Auszug der Polizei soll das Gebäude energetisch saniert werden. "Natürlich alles im Einklang mit dem Denkmalschutz", erläutert Willems. "Wir wollen hier zeigen, dass Denkmalschutz und Nachhaltigkeit, historische Bausubsubstanz und Energieeffizienz Hand in Hand gehen", so die Geschäftsführerin weiter. "Letztendlich gilt: Es ist in Sachen Nachhaltigkeit immer ein großes Plus, wenn vorhandene Ressourcen genutzt werden können."Die Meldung finden Sie auch auch auf unserer Website unterhttps://www.blb.nrw.de/presse/pressemeldungen/pressedetails/der-bau-und-liegenschaftsbetrieb-nrw-zieht-mit-der-niederlassung-duisburg-nach-oberhausen-umÜber den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen. Mehr Informationen unter https://www.blb.nrw.dePressekontakt:Nick Westerhelwegstv. Pressesprecher, BLB NRW ZentraleTel.: +49 211 61700 606Mobil: +49 162 2640 651E-Mail: presse@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63580/5170458