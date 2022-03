Laut JPMorgan könnten in den kommenden Wochen knapp eine viertel Billion US-Dollar in den Aktienmarkt fließen, wenn Fonds ihre Portfolios neu ausrichten. Die Analysten gehen davon aus, dass dies die Märkte stützen wird.Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verzeichnen die Aktienmärkte eine breite Korrektur. Laut BlackRock war es einer der schlechtesten Jahresstarts überhaupt: Der S&P 500 verzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...