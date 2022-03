Die Euphorie im Gaming-Sektor nach den Übernahmen von Activision Blizzard, Zynga und Bungie hat sich gelegt und Videospiele-Aktien konnten sich in den vergangenen Wochen dem schwachen Sentiment am Gesamtmarkt nicht entziehen. Mit den jüngsten Verkaufszahlen der NPD-Group erreicht Anleger sogar ein klares Warnsignal.Denn die Marktforscher haben im Februar einen Rückgang der Gaming-Umsätze von sechs Prozent auf 4,38 Milliarden Dollar festgestellt. Es ist der vierte Monat in Folge, in dem der Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...