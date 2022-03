VW und Ford wollen stärker zusammenarbeiten. Das äußert sich zunächst in mehr MEB-Modellen von Ford. Im nächsten Schritt will man in anderen Bereichen kooperieren. Ford und Volkswagen vertiefen ihre Zusammenarbeit in Sachen Elektromobilität. So plant der US-Hersteller ein weiteres Elektroauto auf Basis der MEB-Plattform (Modularer E-Antriebs-Baukasten). Auch das Volumen der MEB-Fahrzeuge von Ford soll steigen, schreibt der Volkswagen-Konzern in einer Mitteilung. Innerhalb von sechs Jahren will der Konzern 1,2 Millionen Einheiten produzieren - zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...