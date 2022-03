Dow Jones - Seit Tagen seitwärts

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average zog am vergangenen Freitag zunächst über die Marke von 33.457 Punkten an, wurde intraday aber schnell wieder abverkauft. Somit steckt der Index weiter in einer Seitwärtsbewegung fest.

Aktuell kann man auch eine Münze werfen im Index. Die Richtungen ändern sich fast täglich, keine Seite kann sich kurzfristig bislang durchsetzen. Mit Blick auf die Tendenz seit Januar haben die Bären natürlich weiterhin die besseren Karten.

Als Unterstützung fungiert die Marke von 32.830 Punkten. Darunter wären 32.579 und 32.273 Punkte erreichbar. Brechen auch diese Marken, müsste man mit Abgaben in den unteren 32.000-Punkte-Bereich rechnen. Auf der Oberseite kann ein klarer Trigger durch die Entwicklung in der Vorwoche nicht genannt werden. Neu hinzugekommen ist das Zwischenhoch bei 33.515 Punkten. Etabliert sich der Index darüber, könnte er noch einmal Kurse um 34.095 Punkte auf Sicht einiger Tage ansteuern.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2022 - 14.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2017 - 14.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Turbo Bull-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Index HB2T66 28,17 30.050 10,40 31.03.2022 Dow Jones Index HB2PSQ 15,50 31.450 18,39 31.03.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.03.2022; 15:28 Uhr

Turbo Bear-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Index HB2PUZ 58,07 39.350 5,30 31.03.2022 Dow Jones Index HB2LAN 32,09 36.500 9,80 31.03.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.03.2022; 15:30 Uhr

