FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess nach Geschäftszahlen von 69 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chemiekonzern habe das Jahr 2021 gut abgeschlossen und sich in einem ersten Ausblick für 2022 vorsichtig optimistisch geäußert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die beiden Zukäufe Emerald Kalama und IFF Microbial Control sollten sich zudem positiv auf das bereinigte operative Ergebniswachstum auswirken./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 15:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 15:16 / MEZ

DE0005470405