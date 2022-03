Zwei Fonds der Hannoveraner Gesellschaft haben das FNG-Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. erhalten. Zudem wurde einer der Fonds zum Stiftungsfonds des Jahres 2022 in der Kategorie Nachhaltigkeit gekürt.Geprüfte NachhaltigkeitBereits im Dezember des vergangenen Jahres wurden zwei Fonds der Warburg Invest AG mit dem FNG-Siegel, dem Gütesiegel für nachhaltige Publikumsfonds, ausgezeichnet. Wie der Asset Manager mitteilt, wurde das Gütesiegel an den Rentenfonds WI Sustainable Emerging Markets Bonds (ISIN: DE000A0J33B0) und an den WI Global Challenges Index-Fonds (ISIN: DE000A1T7561) vergeben.

