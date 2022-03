The following instruments on Xetra do have their last trading day on 14.03.2022.

Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2022

.

ISIN Name

IE00BG0J8L59 Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)

