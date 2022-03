DGAP-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Stuttgart, 14. März 2022: Nach fortgeschrittener Analyse der bislang vorläufigen Ergebnisse des CENIT-Konzerns während des noch laufenden Abschlussprozesses wird die jüngste Umsatzprognose von 153,0 - 155,0 Millionen EUR für das Geschäftsjahr 2021 vom 28. Januar 2022 aufgrund einer Änderung der Bilanzierungsmethodik nach IFRS 15 angepasst. Demnach wird der CENIT-Konzern nach der neuen Bilanzierungsmethodik auf gleicher Basis einen Umsatz von voraussichtlich 145,5 bis 147,5 Millionen EUR erwirtschaften und dabei ein unverändert zur Prognose vom 28. Januar 2022 voraussichtliches EBIT von 6,0 bis 6,3 Millionen EUR erzielen können. Die EBIT - Marge des Geschäftsjahres erhöht sich dadurch von bisher 3,9bis 4,0% auf dann 4,2 bis 4,3%. Der Grund für die Aktualisierung der Umsatzprognose liegt in einer sich abzeichnenden neuen Bilanzie-rungspraxis in der Softwareindustrie hinsichtlich der Behandlung von Software-Lizenzumsätzen von Resellern gemäß dem International Reporting Standard Committee (IFRIC). Aus Vergleichszwecken werden auch die Vorjahreszahlen des Umsatzes im Abschluss für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend angepasst. Die Ordnungsmäßigkeit des vorangegangenen Abschlusses 2020 ist hiervon nicht betroffen. Die endgültigen Zahlen und der geprüfte Jahres- und Konzernabschluss der CENIT AG für das Geschäfts-jahr 2021 werden am 31. März 2022 veröffentlicht. CENIT AG

