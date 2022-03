FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 14,20 auf 12,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Finanzinstitut befinde sich auf einem guten Weg, seine Transformation erfolgreich weiterzuführen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher sehe er weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie. Wegen der hohen Schwankungen an den Kapitalmärkten erhöhte er aber den Risikoabschlag in seinem Bewertungsmodell./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 15:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 15:28 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de