Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag weiter erholt. Die Anleger setzten ihre Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen um Frieden zwischen der Ukraine und Russland.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag weiter erholt. Die Anleger setzten ihre Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen um Frieden zwischen der Ukraine und Russland. An anderen europäischen Börsen zeigte sich das gar noch ausgeprägter. Die vorsichtige Hoffnung liess zudem den Ölpreis deutlich sinken. Ein Fass der US-Sorte WTI fiel kurzzeitig gar auf unter 100 US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...