Wochenausblick. DAX steigt weiter. Autobauer gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Zum Auftakt in die neue Woche setzten die führenden Aktienbarometer ihren Aufwärtstrend mehrheitlich fort. Die Hoffnung auf eine Entspannung zwischen Russland und der Ukraine sowie der rückläufige Ölpreis sorgten für eine verbesserte Stimmung. Die steigenden Renditen am Anleihemarkt wurden hingegen ignoriert. In der zweiten Wochenhälfte veröffentlicht die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung.

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank legten die Renditen langfristiger Staatspapiere erneut zu. Zusätzlicher Druck auf die Anleihen kam von der verbesserten Stimmung an den Aktienmärkten. Viele Investoren schichteten von sicheren Wertpapieren in Aktien um. Diese Reallokationen spiegelten sich auch bei den Edelmetallen wider. Gold und Silber gaben ebenfalls nach.

Unternehmen im Fokus

BioNTech äußerte sich erneut optimistisch, dass mit der mRNA-Technologie bald weitere Therapiemöglichkeiten auf den Markt kommen. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um über 15 Prozent. Deutz erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Steigerung der operativen Marge. Die Aktie sprang heute über die Marke von EUR 5. Die Mediaforeurope-Gruppe hat den Anteil an ProSiebenSat.1 auf über 25 Prozent ausgeweitet. In den zurückliegenden fünf Handelstagen stieg das MDAX-Papier um über 20 Prozent. VW meldete einen kräftigen Gewinnanstieg für 2021 und zeigt sich für das laufende Jahr zuversichtlich. Die Aktie gab ebenso wie die Papiere anderer Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz und Porsche heute Gas.

Morgen legen unter anderem Fraport, General, Roche, RWE, Traton und Wacker Chemie ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, Januar und Februar

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Frankreich - Verbraucherpreise, Februar endgültig

USA - FED, Federal Open Market Committee (FOMC) beginnt seine zweitägige Zinssitzung (bis 16.03.)

USA - Empire State Index, März

USA - Erzeugerpreise, Februar

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.000/14.470/14.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/12.000/12.570/13.000/13.450 Punkte

Der DAX startete freundlich in die neue Woche. Zeitweise schielte der Leitindex sogar über die Marke von 14.000 Punkten. Zum Handelsschluss tauchte das Aktienbarometer jedoch wieder unter das Level und stabilisierte sich im Bereich von 13.930 Punkten. Gelingt der Ausbruch über 14.000 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.470 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex im Bereich von 13.450 Punkten einen Unterstützung.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.04.2021-14.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.03.2015- 14.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X1U 4,00* 12.250 12.750 14.06.2022 DAX HR4X26 2,96* 14.250 14.750 14.06.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.03.2022; 17:45 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X35 2,76* 14.900 14.400 14.06.2022 DAX HR4X3C 3,68* 15.500 15.100 14.06.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.03.2022 17:46 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Der Beitrag Wochenausblick. DAX steigt weiter. Autobauer gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).