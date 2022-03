Huangshan zieht Fantasie der Gäste auf der 2022 ITB Berlin, der weltweit größten Reiseindustriemesse, in ihren Bann. Die diesjährige virtuelle ITB Berlin, die vom 8. bis 10. März stattfand, konnte Experten und Branchenvertreter aus aller Welt bei der Erkundung und Erörterung digitaler, belastbarer und verantwortungsvoller Lösungen für die globale Reisebranche erleben.

Im Rahmen dieses Events hielt Huangshan Tourism Development Co., Ltd. (Huangshan Tourism) eine Pressekonferenz und Multimediapräsentation ab, um zahlreiche Attraktionen von Huangshan zu präsentieren, darunter seine hervorragende Lage, seine einzigartigen Landschaften, sein reiches kulturelles Erbe sowie seine gut ausgebauten Infrastrukturen zur Unterstützung des Nahtourismus.

Die Präsentation umfasste sechs Highlights, die Huangshan als Reisedestination so attraktiv erscheinen lassen.

"Travel in Huangshan" (Reisen nach Huangshan) zeigte seinen Zugang zu einem Verkehrsnetz, das wichtige Verkehrsdrehscheiben in China miteinander verbindet. "The Beauty of Huangshan" (Die Schönheit von Huangshan) stellte die spektakuläre Kulisse von Huangshan, von seinen Berglandschaften und seinen charakteristischen Pinienbäumen bis hin zu dem nahegelegenen Taiping-See ins Rampenlicht. "The Food of Huangshan" (Nahrungsgewohnheiten von Huangshan) vermittelte einen Eindruck von der lokalen Küche von Huizhou, eine der acht größten Küchen Chinas. "Accommodation in Huangshan" (Übernachtungsmöglichkeiten in Huangshan) bot einen Überblick über das international hohe Niveau der Touristenunterkünfte. "Gifts from Huangshan" (Geschenke aus Huangshan) vermittelte einen Eindruck von den einzigartigen örtlichen Geschenken. Schließlich präsentierte "Culture in Huangshan" (Kultur von Huangshan) seinem Publikum die reiche kulturelle und kreative Produktvielfalt, die das Kunsthandwerk, das Erbe und die Traditionen der Region verkörpern.

Das immersive Format des Events und die bildlichen Darstellungen der Huangshan Mountains und ihrer Umgebung hinterließen eine starke visuelle Wirkung auf das Publikum und weckten das Interesse für Huangshan als eine Weltklasse-Reisedestination, die das Allerbeste der natürlichen Schönheit und des kulturellen Erbes Chinas verkörpert.

Über Huangshan Tourism

Huangshan Tourism ist eines der führenden börsennotierten chinesischen Touristikunternehmen. Es deckt einen großen Geschäftsbereich in der reizvollen Gegend von Mount Huang in der chinesischen Provinz Anhui ab, von malerischen Orten und Hotels bis hin zu Einzelhandelsgeschäften, Gastronomiebetrieben, Reiseagenturen, ländlichen Reiseveranstaltern und andere Serviceleistungen.

Huangshan Tourism ist bestrebt, die Geschichte von Huangshan und der Kultur von Huizhou zu erzählen und die Region als eine Topdestination sowohl für inländische als auch internationale Touristen zu fördern. Das Unternehmen führt umfangreiche internationale Informationsmaßnahmen und Werbeaktivitäten durch und hat mehr als 150.000 Follower auf Facebook, Twitter und Instagram. Am Neujahrstag und im Verlauf des diesjährigen Frühlingsfestes erregte Huangshan Tourism abermals durch seine Aktivitäten am Times Square in New York und Trafalgar Square in London die Aufmerksamkeit des globalen Publikums.

