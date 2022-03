Ob diesen Tweet jemand vorab geprüft hat? Tesla-Chef Elon Musk hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin via Twitter zum Zweikampf herausgefordert. "Die Ukraine ist der Einsatz", ließ Musk wissen. Was er damit wohl erreichen will? Tesla-Chef Elon Musk ist dafür bekannt, seine fast 80 Millionen Follower:innen bei Twitter immer mal wieder mit oft seltsam erscheinenden Nachrichten zu versorgen. Die US-Börsenaufsicht SEC hat er dabei schon gegen sich aufgebracht - was ihn Millionen und den Posten als Aufsichtsratschef bei Tesla kostete. Aktuell versucht er, sich von der Auflage zu befreien, dass seine firmenbezogenen Tweets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...