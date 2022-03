Northrop Grumman: Rüstungsaktie mit charttechnischer Bilderbuchformation!

Bullenflagge zum 20er-EMA. Mega-Bounce bei Northrop Grumman (NOC) könnte kommen. Börsentäglich neue Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: NOC ISIN: US6668071029

Rückblick: Die Aktie des Waffenherstellers steht im Halbjahresvergleich mit 23.6 Prozent im Plus. Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine wurde vielen Anlegern bewusst, dass der Verteidigungssektor in vielen Ländern jahrelang vernachlässigt wurde und bald Neuinvestition folgen dürften. Der Rücksetzer zum 20er-EMA könnte einen kräftigen Bounce vorbereiten.

Chart vom 14.03.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 441.42 USD





Meine Expertenmeinung zu NOC

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Falls Church in Virginia liefert Rüstungsgüter in den Bereichen Schiff-, Luft- und Raumfahrt sowie Informationstechnologie. Die Gewinne bei Northrop Grumman legten 2020 um beinahe 44 Prozent zu, 2021 waren es fast 129 Prozent und könnte im laufenden Jahr nach den jüngsten Entwicklungen noch einmal deutlich steigen.

Mögliches Setup:

Setup: Wir orientieren uns an der letzten Tageskerze mit dem Trigger knapp darüber und dem Stopp Loss mit etwas Abstand darunter. Als Kursziel peilen wir das letzte Pivot-Hoch an. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NOC.

Veröffentlichungsdatum: 14.03.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.