FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Chinas Rolle im Ukraine-Krieg:

"Der Handel mit Amerika und Europa bleibt eine wichtige Voraussetzung für den ... Aufstieg [Chinas]. Die Geschwindigkeit, mit der eine mittelgroße Volkswirtschaft wie die russische gerade von großen Teilen des Welthandels ausgeschlossen wird, dürfte in Peking aufmerksam verfolgt werden. Bis vor Kurzem wurde im Westen noch über die "Entkopplung" Chinas diskutiert. Trotzdem wird Peking nicht mit wehenden Fahnen in die antirussische Koalition überlaufen, die Biden so erfolgreich geschmiedet hat. Schon gar nicht reicht dafür ein einzelnes amerikanisch-chinesisches Gespräch in Rom. Putin dürfte für Xi ein nützlicher, weil angeschlagener Verbündeter im strategischen Wettbewerb mit dem Westen bleiben, solange er Chinas ... Interessen keinen größeren Schaden zufügt. Aus Peking sollte man keine Lösung für die Ukraine erwarten."/yyzz/DP/nas