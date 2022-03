DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. März

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten), Essen *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK via Livestream), Frankfurt *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), München *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK; 13:00 virtuelle Analysten- und Investorenkonferenz), Wolfsburg 07:30 DE/Pharma SGP Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Gräfelfing 07:30 FI/Multitude SE, Jahresergebnis, Helsinki 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis, Triest *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -31.900 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q, Stockholm *** 08:15 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 09:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister; ca 15:00 PK, Brüssel 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zu Klagen gegen das EU-Kanada-Freihandelsabkommen Ceta, Karlsruhe 10:00 DE/Umweltbundesamt und Bundeswirtschaftsministerium, PK zu Treibhausgasemissionen 2021, Berlin 10:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede beim Technischen Kongress des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März PROGNOSE: 3,0 Punkte zuvor: 54,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -20,0 Punkte zuvor: -8,1 Punkte *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro 11:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragte Högl, PK zur Vorstellung des Jahresberichtes 2021, Berlin 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, PK mit jordanischem König Abdullah nach Gespräch, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz , Teilnahme an einer Diskussionsveranstaltung beim "Welt"-Wirtschaftsgipfel, Berlin 13:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Verfassungsschutz- Präsident Haldenwang und BKA-Präsident Münch, PK zu Aktionsplan Rechtsextremismus, Berlin *** 13:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei der European Financials Conference von Morgan Stanley *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 5,5 zuvor: 3,1 *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim "Welt"-Wirtschaftsgipfel, Berlin 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

