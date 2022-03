DJ MÄRKTE ASIEN/China-Börsen mit steigenden Corona-Zahlen unter Druck

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Abschlägen zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Dienstag. Erneut deutlich unter Druck stehen die Indizes in Schanghai und Hongkong, wo es um 2,8 bzw. 3,7 Prozent nach unten geht. Damit wird die Abwärtstendenz vom Vortag fortgesetzt. Die Sorgen um weiter steigende Corona-Fallzahlen drücken hier erneut auf die Stimmung. So hat China eine neue Rekordzahl an Neuinfektionen vermeldet - diese war doppelt so hoch wie noch am Vortag. Wegen der Infektionswelle hat die Regierung über zahlreiche Städte einen Lockdown verhängt.

Dazu kommen die anhaltenden Sorgen vor verschärften regulatorischen Kontrollen der USA gegen dort börsennotierte chinesische Unternehmen. Dies setzt die Technologiewerte weiter unter Abgabedruck. So fallen Alibaba Group um 7,5 Prozent und die Aktien von Country Garden Services knicken um 2,6 Prozent ein.

Daneben stehen auch die Entwicklungen im Ukraine-Krieg weiter im Blick. Die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau sollen am Dienstag fortgesetzt werden, erste greifbare Fortschritte, die ein Ende der anhaltenden russischen Angriffe bringen könnten gibt es bislang allerdings noch nicht. Vor allem der Belagerungsring um die Hauptstadt Kiew scheint immer enger zu werden.

Im Blick bleibt auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Es wird hier mit der ersten Anhebung seit 2018 gerechnet. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte ist am Markt eingepreist. Angesichts der weiter steigenden Inflation, die auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren liegt, könnte die Fed allerdings das Zinserhöhungstempo verschärfen.

Deutlich abwärts geht es für die Ölpreise - hier fallen die Notierungen für Brent und WTI um jeweils gut fünf Prozent. WTI rutscht erstmals seit Anfang März wieder unter die Marke von 100 Dollar je Barrel. Hintergrund sind Berichte, wonach die USA die Sanktionen gegen Öl aus Venezuela lockern wollen um die Angebotsausfälle aus Russland auszugleichen und die steigenden Ölpreise einzudämmen. Dies setzt auch die Ölwerte in der Region unter Druck. So schlossen die Aktien von Woodside Petroleum in Sydney 2,9 Prozent tiefer und Sinopec verlieren in Schanghai 3,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.101,50 -0,7% -4,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 25.373,34 +0,3% -12,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.629,60 -0,6% -11,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.132,27 -2,8% -13,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.802,90 -3,7% -12,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.248,36 +0,5% +3,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.560,27 -0,5% +0,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:43 % YTD EUR/USD 1,0981 +0,4% 1,0934 1,0931 -3,4% EUR/JPY 129,95 +0,5% 129,35 128,70 -0,7% EUR/GBP 0,8416 +0,1% 0,8407 0,8384 +0,2% GBP/USD 1,3047 +0,3% 1,3008 1,3036 -3,6% USD/JPY 118,36 +0,1% 118,28 117,75 +2,8% USD/KRW 1.241,16 -0,1% 1.242,53 1.240,95 +4,4% USD/CNY 6,3757 +0,2% 6,3657 6,3590 +0,3% USD/CNH 6,3903 -0,1% 6,3944 6,3771 +0,6% USD/HKD 7,8267 -0,0% 7,8294 7,8288 +0,4% AUD/USD 0,7181 -0,3% 0,7204 0,7243 -1,1% NZD/USD 0,6739 -0,2% 0,6752 0,6780 -1,3% Bitcoin BTC/USD 38.706,99 -1,6% 39.322,92 39.076,71 -16,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 97,66 103,01 -5,2% -5,35 +31,2% Brent/ICE 101,37 106,90 -5,2% -5,53 +30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,22 1.953,79 -1,1% -21,57 +5,6% Silber (Spot) 24,81 25,11 -1,2% -0,31 +6,4% Platin (Spot) 1.027,55 1.037,86 -1,0% -10,31 +5,9% Kupfer-Future 4,53 4,51 +0,3% +0,01 +1,4% ===

