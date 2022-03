David Dowsett wird zum Global Head of Investments ernannt und am 4. April 2022 zu GAM stoßen Er wird für die Leitung aller Investmentteams von GAM verantwortlich sein und an CEO Peter Sanderson berichten. David Dowsett bringt eine Fülle an Kompetenzen und Erfahrungen mit und wird die Investmentteams in die nächste Phase der Wachstumsstrategie führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...