DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTO-HERSTELLER - Die großen deutschen Autobauer helfen Herstellern von Kabelbäumen dabei, ihre durch Russlands Krieg gefährdete Produktion in der Ukraine außer Landes zu verlagern. Die Zulieferer leiden darunter, in der Ukraine nicht mehr produzieren zu können. Die Kosten dafür wollen die Anbieter von Bordnetzsystemen aber nicht alleine tragen. Sie berufen sich vertraglich auf "höhere Gewalt". Fahrzeughersteller wie Volkswagen und Mercedes Benz seien zur Lastenteilung bereit, bestätigten mehrere Branchen-Insider dem Handelsblatt. "Wir haben Dutzende Fachkräfte losgeschickt, um Maschinen von Lieferanten zu verpacken, zu versenden und an neuer Stelle wieder aufzubauen." (Handelsblatt)

IMMOBILIEN - Die deutsche Immobilienwirtschaft rechnet mit einem deutlichen Mehrbedarf an Wohnungen für ukrainische Geflüchtete. Wie aus einer Studie des Forschungsinstituts Empirica im Auftrag des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) hervorgeht, könnten kurzfristig bis zu 500.000 zusätzliche Wohnungen benötigt werden. Allerdings müssten nicht alle Wohnungen neu gebaut werden. "Viele werden dorthin gehen, wo bereits Ukrainer leben. Das wäre neben den Metropolen etwa Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Brandenburg und Teilen Sachsen-Anhalts der Fall - und damit in Gebieten, in denen es einen hohen Leerstand gibt", sagte Studienautor Harald Simons. (Funke)

BANKEN - Die Kreditgeber der Eurozone, darunter auch einige mit beträchtlichem Russland-Geschäft, planen, in diesem Jahr Dutzende von Milliarden Euro an die Aktionäre auszuzahlen. Andrea Enria, Chef der EZB-Bankenaufsicht, äußerte sich gegenüber der Financial Times jedoch zuversichtlich über die Situation. "Ich bin nicht besorgt über die Gesamtsumme der Dividenden und Rückkäufe", sagte er. (Financial Times)

LUFTFAHRT - Der Ukraine-Krieg kommt die Luftfahrt-Branche teuer zu stehen. Zwar betreiben die meisten europäischen Fluglinien Treibstoff-Hedging, um sich gegen Kostenschwankungen abzusichern, den Materialaufwand erhöhen dürfte der enorme Ölpreisanstieg aber dennoch. Außerdem gingen innerhalb Europas die Flugbuchungen vom 24. Februar bis 2. März im Vergleich zur Vorwoche um 23 Prozent zurück, wie aus Daten des Reiseforschers Fordwardkeys hervorgeht. (Börsen-Zeitung)

AKTIEN CHINA - Chinas Aktienmarkt steht unter Druck, der Yuan beginnt zu drehen. Die chinesische Regierung könnte eine Misere abwenden - allerdings besteht wenig Grund für Optimismus, dass sie entsprechend handelt. Chinas Staatsführung hat sich durch die unselige demonstrative Verbrüderung mit dem Kriegstreiber Wladimir Putin auf einen diplomatischen Schlingerkurs gebracht, bei dem nicht mehr ausgeschlossen scheint, dass es aus Starrsinn zu einem politischen Bruch mit dem Westen kommt, der Chinas Volkswirtschaft aus der Globalisierung kegelt. Die Regierung versteift sich auf ihre Corona-Nulltoleranzpolitik und schickt eine ganze Reihe von chinesischen Metropolen trotz immer noch vergleichbar winziger Inzidenzraten in den totalen Lockdown. (Börsen-Zeitung)

TANK-ZUSCHUSS - Finanz- und Wirtschaftsexperten in Deutschland lehnen den Vorschlag für einen Tank-Zuschuss von Bundesfinanzminister Christian Lindner ab. "Den Vorstoß von Lindner halt ich für komplett falsch. Bei Ökonomen ist sein Vorschlag durch die Bank hinweg auf Ablehnung gestoßen. Ich hoffe, Olaf Scholz pfeift ihn da wieder zurück", sagte der Volkswirt Jens Südekum von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Lindners Vorschlag, um die Verbraucher bei den rasant steigenden Energiepreisen zu entlasten, sei nicht nur schlecht, sondern auch teuer, sagt Südekum. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

TANK-ZUSCHUSS - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seinen Vorschlag, einen Tankrabatt gegen die steigenden Spritpreise einzuführen, verteidigt. "Das Steuerrecht ist für agile Maßnahmen nicht gedacht. Gesetzliche Änderungen dauern zu lang", sagte Lindner dem Handelsblatt. Ein befristetes Kriseninstrument folge dagegen anderen Logiken. "Es muss schnell und flexibel sein". Ihm sei es wichtig, dass vom Pendler und den Familien bis zum Gewerbetreibenden eine schnelle Hilfe spürbar werde. Als Ziel der Senkung formulierte Lindner: "Vom Stand jetzt sollten wir unter zwei Euro pro Liter kommen". Er kündigte an, den Effekt des Krisenrabatts laufend evaluieren zu wollen. (Handelsblatt)

ZINSWENDE - Der baden-württembergische Sparkassenpräsident Peter Schneider hält einen Anstieg der Zinsen auf Bankeinlagen im nächsten Jahr für realistisch. Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) die von den Geschäftsbanken erhobenen Negativzinsen abschaffe, würden die Sparkassen diese auch vermögenden Kunden nicht länger berechnen, sagte Schneider im Interview mit Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. "Mit einer Zeitverzögerung von einem halben Jahr oder einem Jahr könnten dann auch wieder Habenzinsen auftauchen", ergänzte er. Bis die Zinsen wieder so hoch sind, dass sie den Kaufkraftverlust durch Inflation ausgleichen, könnten aber noch Jahre ins Land gehen. Mit Blick auf die hohe Inflationsrate von über fünf Prozent werde ihm "himmelangst", zumal die Energieteuerung jetzt noch darauf aufsetze, sagte der Sparkassenpräsident. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

BAYERN - Wenige Tage, bevor deutschlandweit die meisten Corona-Beschränkungen auslaufen sollen, erwägt Bayern, einen eigenen Weg einzuschlagen. "Ob Bayern einen Sonderweg geht, wird an diesem Dienstag ein Thema in der Kabinettssitzung sein", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Er schloss nicht aus, dass der Freistaat sich zu einem flächendeckenden Hotspot erklären könnte, um bestimmte Maßnahmen nach dem 19. März beizubehalten. Diese Möglichkeit soll Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zufolge für die Länder bestehen. (SZ)

March 15, 2022 02:04 ET (06:04 GMT)

