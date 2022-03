The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.03.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.03.2022



ISIN Name

DE000HVB38L1 UC-HVB USD 22 LIBOR

CA633067C276 NATL BK OF CDA 2022

XS1204254715 NN GROUP 15/22 MTN

XS1111559768 TO.EN.CAP.CA 14/22 MTN

XS1878190757 AMADEUS IT GRP 18/22 FLR

DE000BLB2835 BAY.LDSBK.IS.15/22

US92553PAX06 VIACOMCBS INC. 14/24

USY68856AM84 PETRONAS CAP. 15/22 REGS

US98956PAL67 ZIMMER BIOMET HLDGS 15/22

US609207AV77 MONDELE.INTL 20/22

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de