Locarno (ots) -Seit mehr als 140 Jahren thront das Grand-Hotel über Locarno. Die Vertreter der Friedenskonferenz von 1925 logierten dort, später unzählige Weltstars, die zum Filmfestival kamen. Die Artisa Group hat es sich zum Ziel gesetzt, den historischen Bau zu retten. Die GHL SA, ein Unternehmen der Artisa Group, hat bei der Stadt Muralto den Bauantrag für das historische Grand-Hotel Locarno eingereicht. Der Entwurf des Architekten Ivano Gianola sieht die Restaurierung aller Gebäude vor. Die bestehende Substanz soll erhalten und mit einem SPA- und Wellness-Zentrum von ca. 1.800 Quadratmetern, drei Restaurants mit exzellenter Küche und 122 renovierten Zimmern und Suiten, zu einem modernen Grand Hotel erweitert werden. "Es ist eine Ehre für mich, aktiv an einem Prestige-Projekt wie dem Grand-Hotel Locarno mitzuarbeiten. Ein Bauwerk mit so viel Historie und einem einzigartigen architektonischen Konzept ist eine Herausforderung. Mein Wunsch und der des Eigentümers ist es, dieses besondere Hotel so wieder aufzubauen, dass das ganze Tessin stolz darauf ist", betont Ivano Gianola.Das Grand-Hotel bietet 122 Zimmer und Suiten, in einer Größe von 25 bis 50 Quadratmetern, mit Blick auf den See und die umliegenden Berge. Sie sind modern und mit allem Komfort ausgestattet. Historische architektonische Elemente kombiniert mit Design-Möbeln sorgen für eine besondere Atmosphäre. Die Haupthalle wird zeitgemäß restauriert. Dazu gehört auch der große Saal, in dem 1925 die berühmte Friedenskonferenz stattfand und der aktuell für Veranstaltungen wie das Filmfestival genutzt wird. Wertvolle Elemente, die unter Denkmalschutz stehen, wie die Fresken und Verzierungen, sowie die Fassaden, werden erhalten.Das ganzheitliche Health-Konzept mit Thermalbädern, Entspannungs- und Behandlungsbereichen in der Spa-Grotte und einem 800 Quadratmeter großen Außenpool wird durch ein mediterranes kulinarisches Konzept in drei Restaurants mit angrenzender 700 Quadratmeter großer Terrasse ergänzt.Auch der mehr als 4.000 Quadratmeter große Park wird umgestaltet. Der Wunsch des Bauherrn ist es, einen Außenbereich der meditativen Ruhe im Einklang mit der Natur zu schaffen. Der Schutz und die Pflege der bestehenden Bäume wird im Landschaftskonzept integriert. Der Landschaftsarchitekt Andrea Branca plant, mit verschiedenen Arten von Pflanzen, Ruhezonen und Teichen die vier Jahreszeiten widerzuspiegeln.Das renovierte Hotel und der Park sollen das aktuelle touristische Angebot des Tessins ergänzen. "Die Wiederbelebung des Grand-Hotels in Locarno wird den Tourismus in unserer Region bereichern. Das ganzheitliche Hotelkonzept passt perfekt zu der OTR-Strategie (Mendrisiotto und Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese und Hoch-Tessin sowie Lago Maggiore und Täler): Wellness, Essen und Wein, Veranstaltungen, Meetings, Nachhaltigkeit", sagt Fabio Bonetti, Direktor der Tourismusorganisation des Lago Maggiore."Das neue Grand-Hotel Locarno wird weltweit Maßstäbe setzen in Exzellenz, Nachhaltigkeit und moderner Dienstleistung. Darüber hinaus übernehmen wir die Verantwortung für 100 Mitarbeiter, die im Hotel arbeiten werden," ergänzt Stefano Artioli, Vizepräsident der Artisa Group.Die Artisa Group ist ein Schweizer Unternehmen, das Immobilieninvestitionen auf dem schweizerischen und europäischen Markt entwickelt und verwaltet. Die Gruppe verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Italien, Frankreich und der Tschechischen Republik. In ihren Projekten setzt die Artisa Group neue Wohntrends um und schafft damit Räume für einen innovativen Lebensstil.Treffen Sie uns auf der MIPIM. Gerne vereinbaren wir einen Termin für Sie.Pressekontakt:Von Zitzewitz Kommunikation GmbHAnette von ZitzewitzMobil +49 171 2432736artisa@vzkommunikation.deOriginal-Content von: Artisa Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089727/100886477