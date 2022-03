DGAP-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies platziert Schuldschein in Höhe von 200 Millionen Euro



15.03.2022 / 08:00

Vitesco Technologies platziert Schuldschein in Höhe von 200 Millionen Euro

- Debüt-Schuldschein im Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro in herausforderndem Marktumfeld platziert - "Der Schuldschein stärkt unsere bereits solide Liquiditätsposition und erweitert den aktuellen Mix an Finanzierungsinstrumenten", so Werner Volz, Finanzvorstand von Vitesco Technologies.

Regensburg, 15. März 2022. Vitesco Technologies, ein führender internationaler Hersteller von modernen Antriebstechnologien und Elektrifizierungslösungen, hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro aufgenommen. In einem aktuell herausfordernden Marktumfeld ist dieses langfristige Darlehen ein wichtiger Baustein der Finanzstrategie des Unternehmens und trägt gleichzeitig zur Investorendiversifizierung bei. Die Gesamttransaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren, die am unteren Ende der Vermarktungsspanne gepreist werden konnten. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Der Schuldschein wurde von der Helaba, der LBBW und der UniCredit arrangiert. "Der Schuldschein stärkt unsere bereits solide Liquiditätsposition und erweitert den aktuellen Mix an Finanzierungsinstrumenten", so Werner Volz, Finanzvorstand von Vitesco Technologies. Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2020 einen Umsatz von 8 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. Pressekontakt Fabian Kutz

Pressesprecher Finanzen und Wirtschaft

Telefon: +49 (0) 941 2031-61904

fabian.kutz@vitesco.com Simone Geldhäuser

Leiterin Medien

Telefon: +49 (0) 941 2031-61302

Presseportal https://www.vitesco-technologies.com/de-de/press

