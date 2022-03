Der Software- und IT-Dienstleister hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2021/22 wegen der Umstellung zum SaaS-Anbieter und höherer Investitionen einen deutlichen Verlust geschrieben.Zürich - Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2021/22 wegen der Umstellung zum Software-as-a-Service-Anbieter (SaaS) und wegen höherer Investitionen einen deutlichen Verlust geschrieben. Im zweiten Halbjahr will das Unternehmen die Kosten weiter senken. Der Verlust in dem per Ende Dezember 2021 abgeschlossen Halbjahr belief sich vor Goodwill...

Den vollständigen Artikel lesen ...