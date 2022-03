DAX-Wochenstart gelungen, 14000 wieder im Fokus und die Aktien von Volkswagen nebst China. Kommt hier neue Unsicherheit in den Markt? Am Freitag standen wir kurz über 14000 Punkten im DAX-Future, jedoch nur im Future. Diese Marke löste scheinbar direkt zum Wochenstart auf der Oberseite eine magnetische Wirkung aus. Der Index startete bereits mit eine Aufschlag von 200 Punkte in die Vorbörse und baute ...

