RWE verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch. Die Aktionäre müssen sich mit einem Gewinnrückgang von mehr als -31 % arrangieren. TAG Immobilien lieferte ein kleines Wachstum für 2021 ab. Expansion in Polen steht 2022 im Vordergrund. Kehrtwende bei CA Immobilien. Der österreichische Immobilienkonzern hat die Dividende für 2021 komplett gestrichen.Der Handel in Asien wird erneut von tiefen Verlusten in China dominiert. Die Indizes weisen hohe Verluste aus und der Hang Seng Index notiert zeitweise mehr als -5 % im Minus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...