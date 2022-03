Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Im Tageshoch notierte der DAX gestern bei 14.082 Punkten. Das entsprach einem Zugewinn von über drei Prozent. Am Ende des Tages ging er dann mit einem Plus von 2,2 Prozent aus dem Handel. Seit seinem Jahrestief am vergangenen Montag hat er bereits wieder 1.600 Punkte zulegen können. Marktidee: Volkswagen. Zu Wochenbeginn konnte die VW-Aktie deutlich zulegen. Sie profitierte von mehreren positiven Faktoren: von einem möglichen Tankzuschuss in Deutschland, von den zuletzt guten Zahlen und einer Empfehlung der US-Bank JPMorgan. Übergeordnet befindet sich das Wertpapier aber seit März 2021 in einem Abwärtstrend. Zuletzt gewann der Abschwung an Dynamik und das Papier rutschte bis auf ein 2-Jahres-Tief. Dort startete in der vergangenen Woche ein Erholungstrend.