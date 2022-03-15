BARCLAYS SENKT CGG AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 1,20 (1,10) EURBARCLAYS HEBT TECHNIP ENERGIES AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 14,50 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 3,10 (3,25) EUR - 'SELL'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR IAG PENCE AUF 150 (180) PENCE - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 149 (166) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PIRELLI AUF 4,50 (5,80) EUR - 'SELL'GOLDMAN HEBT SWEDBANK AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 169 (161) SEKJPMORGAN SENKT NASPERS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT)JPMORGAN SENKT PROSUS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 47 (87) EURRBC SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 166 (185) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 800 (885) EUR - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 770 (880) EUR - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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