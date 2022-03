mVISE AG schließt verbindliches Term Sheet für geplante Akquisition - Emission einer Wandelanleihe beschlossen Deutsche Rohstoff - Konzernergebnis steigt auf 26,1 Mio EUR/Umsatz und EBITDA im Rahmen der Prognose SFC Energy und die Wolftank-Gruppe kooperieren bei klimaneutraler Notstromversorgung Fraport erzielt 2021 wieder Gewinn, Buchungen stimmen optimstisch Warnstreik an Frankfurter Flughafen - Zahlreiche Flüge fallen aus GK Software: Vorzeitige Wiederbestellung von Rainer Gläß zum CEO und André Hergert zum Mitglied des Vorstands Porsche SE und Bridgepoint erwerben Econolite Group PharmaSGP erzielt Rekordergebnis in 2021 - Bereinigtes EBITDA in Q4 verfünffacht gegenüber Vorjahresquartal RWE bestätigt trotz Ukraine-Krieg Ausblick für 2022 TAG Immobilien ...

