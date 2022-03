In die Reihe der Konzerne, die sich wegen des Ukraine-Krieges aus Russland zurückziehen, reiht sich nun auch der Münchner Versicherer Allianz ein. Er zeichnet kein neues Versicherungsgeschäft in Russland mehr und baut sein Engagement in dem Land "entschlossen" und "geordnet" ab. Auf den Kurs haben andere Dinge Einfluss.Wie eine Sprecherin der Allianz gegenüber Dow Jones Newswires mitteilte, tätigt der Konzern auch keine neuen Investitionen in Russland oder Weißrussland im Namen ihrer Versicherungsnehmer. ...

